黑山拘留了俄罗斯亲战争Telegram频道Rybar的创始人米哈伊尔·兹温丘克。据《莫斯科时报》报道，此次行动由黑山警方和国家安全局执行，是针对疑似俄罗斯信息网络活动措施的一部分。

黑山总理米洛伊科·斯帕伊奇证实了兹温丘克被拘留一事。他在X上写道：“黑山正在捍卫自己的利益，任何人都不会危及我们的欧洲未来。”

Rybar团队被拘留

据黑山媒体Vijesti报道，与兹温丘克一同被拘留的还有其妻子、Rybar创意总监瓦列里娅·兹温丘克，以及另外三人。俄罗斯Telegram频道Baza在未获证实的情况下称，兹温丘克于早上7时30分在里桑的Mövenpick酒店被拘留。该频道称，这一行人被带往波德戈里察接受讯问，手机和护照被没收。

Rybar表示，其员工合法停留在黑山，正在拍摄有关当地一座修道院的材料。该团队期待被拘留者尽快获释。

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影响行动嫌疑

据俄罗斯媒体Readovka报道，该团体抵达黑山后，为拍摄有关该国使其签证政策与欧盟规范接轨的材料，安全部门对其监视了数日。该媒体称，执法人员怀疑这些内容可能旨在针对黑山的旅游业、经济和国家利益。

美国国务院悬赏最高1000万美元，以获取有助于确定兹温丘克及其他Rybar员工下落或身份的信息。他们被怀疑参与干预选举和恶意影响行动。兹温丘克此前曾在俄罗斯国防部新闻部门工作，目前受到西方制裁。俄罗斯联邦——侵略国——外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃表示，俄罗斯驻波德戈里察大使馆正在了解拘留事件的情况。

Rybar在Telegram上拥有约150万订阅者，并每天发布对俄罗斯入侵乌克兰的军事分析。

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