W Brukseli w Belgii Unia Europejska wprowadza na dwa lata tymczasowe preferencje handlowe dla Armenii. Wejdą one w życie 10 października i tymczasowo zliberalizują niemal 80% armeńskiego eksportu do UE.

Owoce, warzywa i napoje

Preferencje obejmują niemal cały eksport świeżych owoców, warzyw i kwiatów, który ucierpiał wskutek ograniczeń handlowych niedawno wprowadzonych przez Rosję, państwo-agresora. Reżim obejmie również ponad 91% eksportu napojów i napojów alkoholowych z Armenii.

Według oceny Komisji Europejskiej ułatwienie dostępu do rynku UE powinno pomóc armeńskim producentom i eksporterom złagodzić skutki ograniczeń oraz wesprzeć odporność gospodarki kraju. Poinformowała o tym European Commission Press.

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Warunki i mechanizmy ochronne

Preferencyjny reżim przewiduje warunki i mechanizmy ochronne dla rynku UE. Mogą one zostać zastosowane, jeśli import będzie negatywnie wpływał na producentów w krajach Unii Europejskiej.

Preferencje handlowe są częścią szerszego pakietu wsparcia dla Armenii, ogłoszonego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen jako wyraz solidarności z krajem dotkniętym rosyjskimi ograniczeniami handlowymi.

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