В Брюсселе, Бельгия, Европейский Союз на два года вводит временные торговые преференции для Армении. Они вступят в силу 10 октября и временно либерализуют почти 80% армянского экспорта в ЕС.

Фрукты, овощи и напитки

Преференции охватывают почти весь экспорт свежих фруктов, овощей и цветов, пострадавший от торговых ограничений, недавно введенных Россией, государством-агрессором. Режим также будет распространяться на более чем 91% экспорта напитков и алкогольных напитков из Армении.

По оценке Еврокомиссии, упрощение доступа на рынок ЕС должно помочь армянским производителям и экспортерам смягчить последствия ограничений и поддержать устойчивость экономики страны. Об этом сообщает European Commission Press.

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Условия и защитные механизмы

Льготный режим предусматривает условия и защитные механизмы для рынка ЕС. Их могут применить, если импорт будет негативно влиять на производителей в странах Европейского Союза.

Торговые преференции являются частью более широкого пакета поддержки Армении, объявленного президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в знак солидарности со страной, пострадавшей от российских торговых ограничений.

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