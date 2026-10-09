ЄС на два роки лібералізує майже 80% експорту Вірменії — European Commission Press

У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз на два роки запроваджує тимчасові торговельні преференції для Вірменії. Вони набудуть чинності 10 жовтня та тимчасово лібералізують майже 80% вірменського експорту до ЄС.

Фрукти, овочі та напої

Преференції охоплюють майже весь експорт свіжих фруктів, овочів і квітів, який постраждав від торговельних обмежень, нещодавно запроваджених Росією, державою-агресором. Також режим поширюватиметься на понад 91% експорту напоїв і спиртних напоїв із Вірменії.

За оцінкою Єврокомісії, спрощення доступу до ринку ЄС має допомогти вірменським виробникам та експортерам послабити наслідки обмежень і підтримати стійкість економіки країни. Про це повідомляє European Commission Press.

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Умови та захисні механізми

Пільговий режим передбачає умови та захисні механізми для ринку ЄС. Їх можуть застосувати, якщо імпорт негативно впливатиме на виробників у країнах Євросоюзу.

Торговельні преференції є частиною ширшого пакета підтримки Вірменії, оголошеного президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на знак солідарності з країною, що зазнала російських торговельних обмежень.

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