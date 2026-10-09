We Francji rząd obiecał natychmiast skierować do szkół około 3 tysięcy wykwalifikowanych nauczycieli, którzy jeszcze nie rozpoczęli pracy, aby uzupełnić braki kadrowe. Związki uczniowskie nazwały to pierwszym znaczącym rezultatem protestów trwających już trzeci tydzień, informuje Cyprus Mail.

Według francuskiego Ministerstwa Edukacji w kraju nadal zamkniętych było 141 placówek oświatowych. Związki uczniowskie i nauczycielskie wezwały do kolejnego ogólnokrajowego strajku szkolnego we wtorek.

Blokady na paryskich uniwersytetach

Protesty rozszerzyły się również na uniwersytety. W piątek policja odblokowała Uniwersytet Assas w centrum Paryża, jedną z czołowych francuskich instytucji kształcenia prawniczego. Blokady zakłóciły także działalność szkoły inżynierskiej Mines Paris.

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Prywatny Instytut Katolicki poinformował o przejściu na nauczanie zdalne z powodu zablokowania kampusu. Część studentów uniwersytetów przyłączyła się do ruchu, wyrażając niezadowolenie ze stanu systemu edukacji oraz cięć wydatków w obliczu trudności budżetowych kraju.

Niedobór nauczycieli i ograniczenia budżetowe

Minister edukacji Édouard Geoffray oświadczył, że decyzja wchodzi w życie natychmiast i będzie kosztować kilkadziesiąt milionów euro. Według ministerstwa prawie 10% godzin lekcyjnych we francuskich publicznych szkołach średnich pozostaje nieobsadzonych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w czwartek na ulice Paryża i innych miast wyszło 71 500 osób. Większość demonstracji miała pokojowy charakter, jednak w niektórych miejscach odnotowano przemoc. W mieście Poitiers doszło do pożaru w szkole, zgłaszano też przypadki wandalizmu i ataków na pracowników oświaty.

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