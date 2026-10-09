Biuro ONZ ds. praw człowieka oświadczyło, że plan USA dotyczący transmitowania egzekucji byłego majora armii amerykańskiej Nidala Hasana jest równoznaczny z publiczną egzekucją i naruszy bezwzględny zakaz tortur. W Genewie powiedziała o tym rzeczniczka biura Shabia Mantoo, poinformowała Anadolu Agency.

Stanowisko ONZ

Według Mantoo transmitowanie egzekucji stanowiłoby okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie. Podkreśliła, że nieprzestrzeganie tego zakazu nieuchronnie uczyni egzekucję arbitralną i doprowadzi do naruszenia prawa do życia.

Rzeczniczka wspomniała również, że Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk już wcześniej wyrażał zaniepokojenie publicznymi egzekucjami w Afganistanie i Iranie.

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Planowana transmisja

Oświadczenie ONZ padło po słowach sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha, że społeczeństwo będzie mogło obserwować egzekucję Hasana przez rozstrzelanie. Hasan został skazany na karę śmierci za śmiertelne postrzelenie 13 nieuzbrojonych amerykańskich żołnierzy w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku.

Według agencji planowana transmisja może stać się pierwszą publiczną egzekucją w USA od niemal stulecia.

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