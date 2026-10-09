Управление ООН по правам человека заявило, что план США транслировать казнь бывшего майора американской армии Нидала Хасана приравнивается к публичной казни и нарушит абсолютный запрет пыток. Об этом в Женеве заявила представительница управления Шабия Манту, сообщает Anadolu Agency.

Позиция ООН

По словам Манту, трансляция казни будет представлять собой жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение либо наказание. Она подчеркнула, что несоблюдение этого запрета неизбежно сделает казнь произвольной и приведет к нарушению права на жизнь.

Представительница также упомянула, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее выражал обеспокоенность по поводу публичных казней в Афганистане и Иране.

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Запланированная трансляция

Заявление ООН прозвучало после слов министра обороны США Пита Хегсета о том, что общественность сможет наблюдать за казнью Хасана путем расстрела. Хасан был приговорен к смертной казни за то, что смертельно застрелил 13 безоружных американских военнослужащих на военной базе Форт-Худ в штате Техас в 2009 году.

По данным агентства, запланированная трансляция может стать первой публичной казнью в США почти за столетие.

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