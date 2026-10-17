Тысячи людей приняли участие в крупнейшей за последние годы акции протеста против президента Каиса Саида в столице Туниса. Участники обвинили главу государства в подрыве демократии и ненадлежащем управлении экономикой, сообщает Cyprus Mail.

Марш в центре Туниса

Демонстрацию возглавили крупный профсоюз UGTT и группы гражданского общества. К маршу по проспекту Хабиба Бургибы присоединились представители оппозиционных партий разных политических взглядов, юристы, врачи, журналисты, безработные и активисты. В столице также развернули сотни полицейских.

Участники требовали освободить критиков президента и прекратить то, что они назвали ограничениями профсоюзных прав. Протестующие выражали недовольство безработицей, загрязнением окружающей среды, перебоями с водо- и электроснабжением, а также дефицитом лекарств и товаров первой необходимости.

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Политический и экономический кризис

Акция состоялась на фоне экономического кризиса в Тунисе, ухудшения работы государственных служб, регулярных отключений воды и электричества. Участник протеста из города Сфакс заявил, что страна разрушается из-за постоянных кризисов и перебоев с базовыми услугами.

В 2021 и 2022 годах Саид взял на себя широкие полномочия: распустил парламент, уволил десятки судей и начал править указами. Его оппоненты назвали эти шаги переворотом. Правозащитные группы заявляют об усилении давления на гражданское общество, журналистов и деятелей оппозиции. Саид отвергает обвинения в диктатуре и утверждает, что его оппоненты создают экономические кризисы, чтобы усилить социальное недовольство.

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