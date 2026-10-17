У столиці Тунісу пройшов найбільший за роки протест проти Саїда — Cyprus Mail

У столиці Тунісу тисячі людей взяли участь у найбільшій за останні роки акції протесту проти президента Каїса Саїда. Учасники звинуватили главу держави у підриві демократії та неналежному управлінні економікою, повідомляє Cyprus Mail.

Марш у центрі Туніса

Демонстрацію очолили велика профспілка UGTT та групи громадянського суспільства. До маршу проспектом Хабіба Бургиби долучилися представники опозиційних партій різних політичних поглядів, юристи, лікарі, журналісти, безробітні та активісти. У столиці також розгорнули сотні поліцейських.

Учасники вимагали звільнити критиків президента та припинити те, що вони назвали обмеженнями профспілкових прав. Протестувальники висловлювали невдоволення безробіттям, забрудненням довкілля, перебоями з водо- й електропостачанням, а також дефіцитом ліків і товарів першої потреби.

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Політична та економічна криза

Акція відбулася на тлі економічної кризи в Тунісі, погіршення роботи державних служб, регулярних відключень води й електрики. Учасник протесту з міста Сфакс заявив, що країна руйнується через постійні кризи та перебої з базовими послугами.

У 2021 і 2022 роках Саїд перебрав на себе широкі повноваження: розпустив парламент, звільнив десятки суддів і почав керувати указами. Його опоненти назвали ці кроки переворотом. Правозахисні групи заявляють про посилення тиску на громадянське суспільство, журналістів та опозиційних діячів. Саїд відкидає звинувачення в диктатурі й стверджує, що його опоненти створюють економічні кризи, щоб посилити соціальне невдоволення.

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