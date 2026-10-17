数千人在突尼斯首都参加了近年来规模最大的反对总统凯斯·赛义德的抗议活动。参与者指责这位国家元首破坏民主并且经济治理不善，据《塞浦路斯邮报》报道。

突尼斯市中心的游行

此次示威由大型工会UGTT和公民社会团体领导。来自不同政治立场的反对党代表、律师、医生、记者、失业人员和活动人士加入了沿哈比卜·布尔吉巴大道举行的游行。数百名警察也被部署在首都。

参与者要求释放总统的批评者，并停止他们所称的对工会权利的限制。抗议者对失业、环境污染、供水和供电中断，以及药品和生活必需品短缺表示不满。

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政治和经济危机

此次集会举行之际，突尼斯正面临经济危机、公共服务恶化以及经常性的停水停电。一名来自斯法克斯市的抗议参与者表示，由于持续的危机和基本服务中断，该国正在瓦解。

2021年和2022年，赛义德掌握了广泛权力：他解散议会，解雇数十名法官，并开始以法令执政。他的反对者称这些举措为政变。人权组织表示，对公民社会、记者和反对派人士的压力已经加大。赛义德否认独裁指控，并称其反对者正在制造经济危机，以加剧社会不满。

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