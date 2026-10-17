Tysiące ludzi wzięły udział w największym od lat proteście przeciwko prezydentowi Kaisowi Saiedowi w stolicy Tunezji. Uczestnicy oskarżyli głowę państwa o podważanie demokracji i niewłaściwe zarządzanie gospodarką, informuje Cyprus Mail.

Marsz w centrum Tunisu

Demonstracji przewodziły potężny związek zawodowy UGTT oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego. Do marszu aleją Habiba Burgiby dołączyli przedstawiciele partii opozycyjnych o różnych poglądach politycznych, prawnicy, lekarze, dziennikarze, bezrobotni i aktywiści. W stolicy rozmieszczono również setki policjantów.

Uczestnicy domagali się uwolnienia krytyków prezydenta i zakończenia tego, co nazwali ograniczeniami praw związkowych. Protestujący wyrażali niezadowolenie z bezrobocia, zanieczyszczenia środowiska, przerw w dostawach wody i energii elektrycznej, a także niedoborów leków i towarów pierwszej potrzeby.

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Kryzys polityczny i gospodarczy

Akcja odbyła się w czasie kryzysu gospodarczego w Tunezji, pogarszania się funkcjonowania usług publicznych oraz regularnych przerw w dostawach wody i energii elektrycznej. Uczestnik protestu z miasta Safakis powiedział, że kraj rozpada się z powodu nieustannych kryzysów i zakłóceń w świadczeniu podstawowych usług.

W 2021 i 2022 roku Saied przejął szerokie uprawnienia: rozwiązał parlament, odwołał dziesiątki sędziów i zaczął rządzić dekretami. Jego przeciwnicy nazwali te kroki zamachem stanu. Grupy praw człowieka twierdzą, że nasiliła się presja na społeczeństwo obywatelskie, dziennikarzy i działaczy opozycyjnych. Saied odrzuca oskarżenia o dyktaturę i twierdzi, że jego przeciwnicy wywołują kryzysy gospodarcze, aby zwiększać społeczne niezadowolenie.

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