Парламент Египта 18 октября проведет пленарное заседание, на котором рассмотрит возможность предоставить Саудовской Аравии оборонную помощь, если Эр-Рияд обратится с таким запросом. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на заявление парламента, которое цитирует газета Al-Ahram.

Заседание 18 октября

По данным парламента, заседание начнется в 13:00 по местному времени, или в 10:00 GMT. Его созовут после обращения президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о предоставлении разрешения на возможные действия для защиты Саудовской Аравии.

Во время церемонии выпуска Египетской военной академии в Новой административной столице ас-Сиси заявил, что Египет примет все необходимые меры для защиты Саудовской Аравии, если она попросит о помощи. Президент отметил, что для таких действий необходимо одобрение парламента, и призвал провести экстренное заседание в случае обращения Эр-Рияда.

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Атаки хуситов

Саудовская Аравия в последнее время подвергалась атакам йеменской группировки хуситов. Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану и несколько провинций.

В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку международно признанного правительства Йемена. По информации агентства, нынешние боевые действия начались в июле после прекращения перемирия 2022 года.

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