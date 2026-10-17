Parlament Egiptu 18 października przeprowadzi posiedzenie plenarne, na którym rozważy możliwość udzielenia Arabii Saudyjskiej pomocy obronnej, jeśli Rijad zwróci się z takim wnioskiem. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie parlamentu cytowane przez gazetę Al-Ahram.

Posiedzenie 18 października

Według parlamentu posiedzenie rozpocznie się o godz. 13:00 czasu lokalnego, czyli o godz. 10:00 GMT. Zostanie zwołane po wystąpieniu prezydenta Abdela Fattaha as-Sisiego w sprawie udzielenia zgody na możliwe działania w obronie Arabii Saudyjskiej.

Podczas ceremonii ukończenia Egipskiej Akademii Wojskowej w Nowej Stolicy Administracyjnej as-Sisi oświadczył, że Egipt podejmie wszelkie niezbędne działania, aby chronić Arabię Saudyjską, jeśli zwróci się ona o pomoc. Prezydent zaznaczył, że takie działania wymagają zgody parlamentu, i wezwał do przeprowadzenia nadzwyczajnego posiedzenia w razie wniosku Rijadu.

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Ataki Huti

Arabia Saudyjska w ostatnim czasie była celem ataków jemeńskiej grupy Huti. Konflikt w Jemenie trwa od września 2014 roku, gdy Huti zajęli stolicę kraju, Sanę, oraz kilka prowincji.

W marcu 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała, wspierając uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu. Według agencji obecne działania zbrojne rozpoczęły się w lipcu po zakończeniu rozejmu z 2022 roku.

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