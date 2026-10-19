Cypr zintensyfikował kontakty z przedsiębiorstwami żeglugowymi z Chin i Japonii, promując krajowy rejestr statków, który od września 2023 roku wzrósł o 27% i osiągnął najwyższy poziom od 25 lat. Wiceminister żeglugi Cypru Marina Hadjimanolis odbyła w Szanghaju spotkania z przedstawicielami chińskiej branży przed międzynarodowymi forami morskimi.

Według Cyprus Mail, w Szanghaju Hadjimanolis spotkała się z Wang Qianem, zastępcą dyrektora Komisji Handlu i Usług Żeglugowych Nowego Obszaru Pudong. Strony omówiły North Bund International Shipping Forum, które ma odbyć się 20–21 października i, jak się oczekuje, zgromadzi około 4 tys. uczestników z ponad 50 krajów i regionów.

Rozmowy z chińskimi firmami

Cypryjska urzędniczka prowadziła również rozmowy z przedstawicielami Dalian Trawind Shipping i Fortuna Shipbrokers Inc. Przedstawiła zalety cypryjskiej bandery dla armatorów oraz możliwości rejestracji statków na Cyprze. Program forum w Szanghaju obejmuje kwestie żeglugi międzynarodowej, bezpieczeństwa na morzu, finansowania, ubezpieczeń, cyfryzacji oraz przechodzenia branży na czystsze paliwa.

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W mieście Zhoushan Hadjimanolis ma wziąć udział w ceremonii nadania nazwy nowemu masowcowi Kypros Island spółki Safe Bulkers, który ma zostać zarejestrowany pod cypryjską banderą. Masowiec o nośności 81 200 ton jest jednostką dwupaliwową, zdolną do wykorzystywania metanolu. Został zwodowany w czerwcu w stoczni Tsuneishi na wyspie Xiushan, a dostawę zaplanowano na koniec października.

Spotkania w Japonii

Przed podróżą do Chin Hadjimanolis odwiedziła Tokio, gdzie spotkała się z parlamentarnym wiceministrem japońskiego Ministerstwa Ziemi, Infrastruktury, Transportu i Turystyki Kentą Aoshimą. Prowadziła również rozmowy z przedstawicielami Shoei Kisen Kaisha, Nihon Shipyard, NYK Line, ITOCHU Corporation i SSY Projects w sprawie rozszerzenia współpracy w sektorze morskim.

Podczas przyjęcia Cyprus Ship Registry dla przedstawicieli japońskiego środowiska morskiego i biznesowego Hadjimanolis poinformowała o wzroście rejestru. Według niej ekspansja wiąże się ze wzrostem konkurencyjności rejestru, uproszczeniem procedur administracyjnych i rozwojem usług dla międzynarodowych armatorów. Podkreśliła również, że Cypr znajduje się na białych listach paryskiego i tokijskiego memorandum ustaleń, które odzwierciedlają wyniki w zakresie bezpieczeństwa i inspekcji statków pływających pod banderami państwowymi.

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