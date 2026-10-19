Кипр активизировал контакты с судоходными компаниями Китая и Японии, продвигая национальный реестр судов, который вырос на 27% с сентября 2023 года и достиг самого высокого уровня за последние 25 лет. Заместитель министра судоходства Кипра Марина Хаджіманоліс провела в Шанхае встречи с представителями китайской отрасли в преддверии международных морских форумов.

По данным Cyprus Mail, в Шанхае Хаджіманоліс встретилась с заместителем директора Комиссии по торговле и судоходным услугам нового района Пудун Ван Цянем. Стороны обсудили форум North Bund International Shipping Forum, который должен состояться 20–21 октября и, как ожидается, соберет около 4 тысяч участников из более чем 50 стран и регионов.

Переговоры с китайскими компаниями

Кипрская чиновница также провела переговоры с представителями Dalian Trawind Shipping и Fortuna Shipbrokers Inc. Она представила преимущества кипрского флага для судовладельцев и возможности регистрации судов на Кипре. Программа форума в Шанхае охватывает вопросы международного судоходства, безопасности на море, финансирования, страхования, цифровизации и перехода отрасли на более чистые виды топлива.

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В городе Чжоушань Хаджіманоліс должна принять участие в церемонии присвоения названия новому балкеру Kypros Island компании Safe Bulkers, который планируется зарегистрировать под кипрским флагом. Балкер дедвейтом 81 200 тонн является двухтопливным судном, способным использовать метанол. Его спустили на воду в июне на верфи Tsuneishi на острове Сюшань, а поставка запланирована на конец октября.

Встречи в Японии

Перед поездкой в Китай Хаджіманоліс посетила Токио, где встретилась с парламентским заместителем министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кентой Аосимой. Она также провела переговоры с представителями Shoei Kisen Kaisha, Nihon Shipyard, NYK Line, ITOCHU Corporation и SSY Projects по вопросу расширения сотрудничества в морской отрасли.

На приеме Cyprus Ship Registry для представителей японского морского и делового сообщества Хаджіманоліс сообщила о росте реестра. По ее словам, расширение связано с повышением конкурентоспособности реестра, упрощением административных процедур и развитием сервисов для международных судовладельцев. Она также подчеркнула, что Кипр включен в белые списки Парижского и Токийского меморандумов о взаимопонимании, которые отражают показатели безопасности и инспекций судов под национальными флагами.

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