塞浦路斯加强了与中国和日本航运公司的接触，推广其国家船舶登记册。该登记册自2023年9月以来增长了27%，达到过去25年来的最高水平。塞浦路斯航运部副部长玛丽娜·哈吉马诺利斯在国际海事论坛举行前，于上海会见了中国业内代表。

据Cyprus Mail报道，哈吉马诺利斯在上海会见了浦东新区贸易和航运服务委员会副主任王倩。双方讨论了将于10月20日至21日举行的北外滩国际航运论坛，预计该论坛将汇聚来自50多个国家和地区的约4000名参与者。

与中国公司的谈判

这名塞浦路斯官员还与Dalian Trawind Shipping和Fortuna Shipbrokers Inc.的代表举行了会谈。她介绍了塞浦路斯船旗对船东的优势，以及在塞浦路斯登记船舶的机会。上海论坛的议程涵盖国际航运、海上安全、融资、保险、数字化以及行业向更清洁燃料转型等问题。

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在舟山市，哈吉马诺利斯将参加Safe Bulkers公司新散货船Kypros Island的命名仪式，该船计划登记在塞浦路斯船旗下。这艘载重吨为81,200吨的散货船是一艘可使用甲醇的双燃料船舶。该船于6月在秀山岛的常石船厂下水，计划于10月底交付。

在日本的会晤

在前往中国之前，哈吉马诺利斯访问了东京，并会见了日本国土交通观光省政务次官青岛健太。她还与Shoei Kisen Kaisha、Nihon Shipyard、NYK Line、ITOCHU Corporation和SSY Projects的代表就扩大海事领域合作举行了会谈。

在为日本海事和商界代表举办的Cyprus Ship Registry招待会上，哈吉马诺利斯介绍了登记册的增长情况。她表示，扩张与登记册竞争力的提升、行政程序的简化以及面向国际船东服务的发展有关。她还强调，塞浦路斯被列入《巴黎谅解备忘录》和《东京谅解备忘录》的白名单，这些名单反映悬挂各国国旗船舶的安全和检查表现。

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