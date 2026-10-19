Реєстр суден Кіпру зріс на 27% і досяг максимуму за 25 років — Cyprus Mail

Кіпр активізував контакти з судноплавними компаніями Китаю та Японії, просуваючи національний реєстр суден, який зріс на 27% із вересня 2023 року й досяг найвищого рівня за останні 25 років. Заступниця міністра судноплавства Кіпру Марина Хаджіманоліс провела в Шанхаї зустрічі з представниками китайської галузі напередодні міжнародних морських форумів.

За даними Cyprus Mail, у Шанхаї Хаджіманоліс зустрілася із заступником директора Комісії з торгівлі та судноплавних послуг нового району Пудун Ван Цянем. Сторони обговорили форум North Bund International Shipping Forum, який має відбутися 20–21 жовтня та, як очікується, збере близько 4 тисяч учасників із понад 50 країн і регіонів.

Переговори з китайськими компаніями

Кіпрська посадовиця також провела переговори з представниками Dalian Trawind Shipping і Fortuna Shipbrokers Inc. Вона презентувала переваги кіпрського прапора для судновласників та можливості реєстрації суден на Кіпрі. Програма форуму в Шанхаї охоплює питання міжнародного судноплавства, безпеки на морі, фінансування, страхування, цифровізації та переходу галузі на чистіші види палива.

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У місті Чжоушань Хаджіманоліс має взяти участь у церемонії присвоєння назви новому балкеру Kypros Island компанії Safe Bulkers, який планують зареєструвати під кіпрським прапором. Балкер дедвейтом 81 200 тонн є двопаливним судном, здатним використовувати метанол. Його спустили на воду в червні на верфі Tsuneishi на острові Сюшань, а поставку заплановано на кінець жовтня.

Зустрічі в Японії

Перед поїздкою до Китаю Хаджіманоліс відвідала Токіо, де зустрілася з парламентським заступником міністра земель, інфраструктури, транспорту і туризму Японії Кентою Аосімою. Вона також провела переговори з представниками Shoei Kisen Kaisha, Nihon Shipyard, NYK Line, ITOCHU Corporation і SSY Projects щодо розширення співпраці у морській галузі.

На прийомі Cyprus Ship Registry для представників японського морського та ділового середовища Хаджіманоліс повідомила про зростання реєстру. За її словами, розширення пов'язане з підвищенням конкурентоспроможності реєстру, спрощенням адміністративних процедур і розвитком сервісів для міжнародних судновласників. Вона також наголосила, що Кіпр внесений до білих списків Паризького та Токійського меморандумів про взаєморозуміння, які відображають показники безпеки та інспекцій суден під національними прапорами.

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