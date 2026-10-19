W prowincji Kalimantan Zachodni w Indonezji susza związana ze zjawiskiem El Niño utrudniła transport oleju palmowego rzeką Kapuas. Z powodu spadku poziomu wody barki i holowniki osiadają na mieliźnie, a zakłady przetwórcze ograniczają zakupy świeżych owoców palmy olejowej, ponieważ nie mogą wywieźć ze składów już wyprodukowanego oleju.

Jak informuje The Japan Times, zakłócenia w transporcie dotknęły 13 z 50 zakładów przetwórstwa oleju palmowego w regionie, które odpowiadają za około połowę mocy przetwórczych prowincji. Kalimantan Zachodni produkuje około 11% indonezyjskiego oleju palmowego, a Indonezja jest największym światowym producentem tego surowca.

Magazyny zakładów są przepełnione

Według Indonezyjskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Palmowego GAPKI, rzeką Kapuas, najdłuższą w kraju o długości 1 143 kilometrów, zwykle transportuje się 40% oleju palmowego z Kalimantanu Zachodniego. Transport drogowy nie może w pełni zastąpić rzecznego: ciężarówki mają mniejszą ładowność, brakuje ich, a dostawy nimi są droższe.

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Menedżer zakładu Multi Prima Entakai, Dian Kurniawan, poinformował, że we wrześniu przedsiębiorstwo kupiło 10 tys. ton owoców, podczas gdy w lipcu przetworzyło 30 tys. ton. Na 1 października zakład przechowywał 8,2 tys. ton surowego oleju palmowego przy pojemności zbiorników wynoszącej 8,5 tys. ton. Jak zaznaczył, wcześniej przedsiębiorstwo mogło wysłać 2 tys. ton produktu w cztery dni, podczas gdy ciężarówkami czasem udaje się przewieźć jedynie 100 ton dziennie, a koszt takiego transportu jest trzykrotnie wyższy.

Rolnicy nie mogą sprzedać zbiorów

Drobni rolnicy pozostają z psującymi się owocami. Rolnik Supendi na początku października przez cztery dni czekał na rozładunek siedmiu ton owoców przy zakładzie w mieście Sanggau, jednak przedsiębiorstwo odmówiło przyjęcia ładunku z powodu przepełnionych magazynów.

Indra Rustandi, szef lokalnego oddziału grupy rolników APKASINDO, oświadczył, że z powodu utraty dochodów niektórzy producenci ograniczyli stosowanie nawozów nawet o 70%. GAPKI obniżyło również prognozę produkcji oleju palmowego w Indonezji na 2026 rok o 2,9%, ponieważ według oceny stowarzyszenia sucha pogoda spowalnia dojrzewanie owoców.

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