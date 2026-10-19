В провинции Западный Калимантан в Индонезии засуха, связанная с явлением Эль-Ниньо, осложнила перевозку пальмового масла по реке Капуас. Из-за падения уровня воды баржи и буксиры садятся на мель, а перерабатывающие предприятия сокращают закупки свежих плодов масличной пальмы, поскольку не могут вывезти со складов уже произведенное масло.

Как сообщает The Japan Times, транспортные сбои затронули 13 из 50 заводов по переработке пальмового масла в регионе, на которые приходится около половины перерабатывающих мощностей провинции. Западный Калимантан производит около 11% пальмового масла Индонезии — крупнейшего мирового производителя этой продукции.

Хранилища заводов переполнены

По данным Индонезийской ассоциации производителей пальмового масла GAPKI, по реке Капуас, самой длинной в стране протяженностью 1 143 километра, обычно перевозят 40% пальмового масла Западного Калимантана. Автомобильные перевозки не могут полностью заменить речные: грузовики имеют меньшую вместимость, их не хватает, а доставка ими обходится дороже.

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Менеджер завода Multi Prima Entakai Диан Курниаван сообщил, что в сентябре предприятие закупило 10 тыс. тонн плодов, тогда как в июле переработало 30 тыс. тонн. По состоянию на 1 октября завод хранил 8,2 тыс. тонн сырого пальмового масла при вместимости резервуаров 8,5 тыс. тонн. По его словам, ранее предприятие могло отправить 2 тыс. тонн продукции за четыре дня, тогда как грузовиками иногда удается перевезти лишь 100 тонн в сутки, а стоимость такой транспортировки втрое выше.

Фермеры не могут продать урожай

Мелкие фермеры остаются с портящимися плодами. Фермер Супенди в начале октября четыре дня ждал разгрузки семи тонн плодов возле завода в городе Санггау, однако предприятие отказалось принять груз из-за переполненных хранилищ.

Глава местного отделения фермерской группы APKASINDO Индра Рустанди заявил, что из-за потери доходов некоторые производители сократили использование удобрений до 70%. GAPKI также снизила прогноз производства пальмового масла в Индонезии на 2026 год на 2,9%, поскольку, по оценке ассоциации, сухая погода замедляет созревание плодов.

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