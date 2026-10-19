印尼干旱影响13家棕榈油加工厂——《日本时报》

在印度尼西亚西加里曼丹省，与厄尔尼诺现象相关的干旱使通过卡普阿斯河运输棕榈油变得困难。由于水位下降，驳船和拖船搁浅，加工企业则减少采购新鲜油棕果，因为它们无法将已生产的棕榈油从储存设施中运出。

据《日本时报》报道，运输中断影响了该地区50家棕榈油加工厂中的13家，这些工厂约占该省加工能力的一半。西加里曼丹生产印度尼西亚约11%的棕榈油，而印度尼西亚是这一产品的全球最大生产国。

加工厂储存设施已满

根据印度尼西亚棕榈油生产商协会GAPKI的数据，西加里曼丹通常有40%的棕榈油通过卡普阿斯河运输；该河全长1,143公里，是该国最长的河流。公路运输无法完全取代水路运输：卡车载量较小、数量不足，而且使用卡车运输的成本更高。

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Multi Prima Entakai加工厂经理迪安·库尔尼亚万表示，该企业9月采购了1万吨果实，而7月加工了3万吨。截至10月1日，该厂储存了8200吨毛棕榈油，储罐容量为8500吨。他表示，此前该企业可在四天内发运2000吨产品，而通过卡车有时每天只能运输100吨，且这种运输的成本高出三倍。

农民无法出售收成

小农户只能留着正在腐烂的果实。农民苏彭迪在10月初曾在桑高市一家加工厂附近等待四天，准备卸下7吨果实，但该企业因储存设施已满而拒绝接收这批货物。

农民团体APKASINDO当地分支负责人英德拉·鲁斯坦迪表示，由于收入损失，一些生产商已将化肥使用量最多削减70%。GAPKI还将印度尼西亚2026年棕榈油产量预测下调2.9%，因为该协会评估认为，干燥天气正在减缓果实成熟。

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