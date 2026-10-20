特朗普政府未批准向乌克兰移交“爱国者”导弹——《华盛顿邮报》

据《华盛顿邮报》报道，美国总统唐纳德·特朗普的政府迄今尚未批准向乌克兰移交部分“爱国者”防空系统所用的拦截导弹。尽管尚未正式拒绝，但供应武器所需的各项决定仍未获得批准。

据该报报道，乌克兰计划从其他国家获得的“爱国者”导弹中，至少有一部分需要获得美方的单独批准。

这是因为这些导弹是在美国制造的，且根据供应条款，在向第三方国家转让武器前，必须获得华盛顿方面的批准。

据一名美国官员以及记者采访的另外三名消息人士称，相关决定取决于美国国防部长皮特·哈格塞特。

《华盛顿邮报》的受访者称，五角大楼负责人并未正式否决向乌克兰转让拦截导弹的决定。但与此同时，他也未采取必要的程序性步骤来批准该事项。

因此，尽管尚未作出禁止转让武器的正式决定，但部分导弹的供应前景仍不明朗。

来源：《华盛顿邮报》

需要指出的是，基辅方面怀疑美国故意拖延交付已付款的“爱国者”导弹。

乌克兰已用尽美国制造的“爱国者”防空系统所用的拦截导弹。CNN援引一位知情人士的话报道了这一消息。

乌克兰经常面临美国“爱国者”防空系统拦截导弹短缺的问题，但这并不意味着供应已完全中断。 《金融时报》记者克里斯托弗·米勒解释称，基辅正以小批量形式获得新弹药，而现有库存可能在本月中旬就将耗尽。

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