Pentagon USA potwierdził, że 3 grudnia planuje transmitować na żywo egzekucję Nidala Malika Hasana, skazanego za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku. Wyrok ma zostać wykonany przez rozstrzelanie. Informuje o tym The Guardian.

Wyrok i decyzja prezydenta

Według Pentagonu prezydent USA Donald Trump zatwierdził egzekucję na rekomendację sekretarza obrony Pete’a Hegsetha. Amerykańskie prawo wojskowe stanowi, że wyrok śmierci przez rozstrzelanie wymaga zgody prezydenta.

Hasan, który ma obecnie 56 lat, został w 2013 roku skazany przez wojskowy sąd przysięgłych na karę śmierci za 13 przypadków umyślnego zabójstwa i 32 przypadki usiłowania umyślnego zabójstwa. 5 listopada 2009 roku były psychiatra armii otworzył ogień w placówce medycznej w bazie Fort Hood, gdzie wojskowi oczekiwali na badania lekarskie przed wysłaniem do służby. Podczas zatrzymania został postrzelony przez policjanta; Hasan jest częściowo sparaliżowany i porusza się na wózku inwalidzkim.

Oczekuje się, że będzie to pierwsza egzekucja przez rozstrzelanie przeprowadzona przez amerykańskie wojsko od 1945 roku. Ostatnia egzekucja w amerykańskim systemie wojskowym odbyła się w 1961 roku, kiedy powieszono Johna Bennetta.

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Krytyka transmisji

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oświadczyło, że transmitowanie zabójstwa byłoby równoznaczne z publiczną egzekucją i naruszałoby bezwzględny zakaz tortur. Plan skrytykowali również amerykańscy politycy, przywódcy religijni i obrońcy praw człowieka.

Była sekretarz stanu USA Hillary Clinton nazwała ten pomysł barbarzyńskim. Demokratyczny senator Chris Murphy określił publiczne egzekucje jako średniowieczne, a republikański senator Thom Tillis, który popiera karę śmierci dla Hasana, stwierdził, że transmitowanie egzekucji jest skrajnie odrażające. Brytyjska minister ds. równości Bridget Phillipson powiedziała, że uważa tę koncepcję za dość niepokojącą.

Eksperci zaznaczyli, że nie znają precedensów publicznej transmisji telewizyjnej lub streamu legalnej egzekucji. W 2001 roku krewnym ofiar umożliwiono obejrzenie egzekucji Timothy’ego McVeigha przez zamkniętą sieć telewizyjną, jednak nie była ona transmitowana publicznie. Specjalista prawa wojskowego z Yale Law School Eugene Fidell zasugerował, że Hasan może zwrócić się do sądu, aby zakwestionować publiczne pokazanie egzekucji, co może opóźnić jej wykonanie.

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