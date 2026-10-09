Пентагон США подтвердил, что 3 декабря планирует транслировать в прямом эфире казнь Нидала Малика Хасана, осужденного за убийство 13 человек на военной базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Приговор должны привести в исполнение путем расстрела. Об этом сообщает The Guardian.

Приговор и решение президента

По данным Пентагона, президент США Дональд Трамп одобрил казнь по рекомендации министра обороны Пита Хегсета. Американское военное законодательство предусматривает, что смертный приговор путем расстрела требует одобрения президента.

Хасан, которому сейчас 56 лет, был приговорен военным судом присяжных в 2013 году к смертной казни по 13 эпизодам предумышленного убийства и 32 эпизодам покушения на предумышленное убийство. 5 ноября 2009 года бывший армейский психиатр открыл огонь в медицинском учреждении на базе Форт-Худ, где военнослужащие ожидали медицинского осмотра перед отправкой на службу. Во время задержания его ранил полицейский; Хасан частично парализован и передвигается в инвалидной коляске.

Ожидается, что это будет первая казнь путем расстрела, осуществленная американскими военными с 1945 года. Последняя казнь в военной системе США состоялась в 1961 году, когда Джона Беннета повесили.

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Критика трансляции

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что трансляция убийства будет равнозначна публичной казни и нарушит абсолютный запрет пыток. План также раскритиковали американские политики, религиозные деятели и правозащитники.

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала эту идею варварской. Сенатор-демократ Крис Мерфи охарактеризовал публичные казни как средневековые, а сенатор-республиканец Том Тиллис, поддерживающий смертную казнь для Хасана, заявил, что трансляция казни является крайне отвратительной. Министр по вопросам равенства Великобритании Бриджит Филлипсон сказала, что считает эту концепцию довольно тревожной.

Эксперты отметили, что не знают прецедентов публичной телевизионной трансляции или стрима законной казни. В 2001 году родственникам жертв дали возможность посмотреть казнь Тимоти Маквея через закрытую телевизионную сеть, однако публично ее не транслировали. Специалист по военному праву Йельской школы права Юджин Файделл предположил, что Хасан может обратиться в суд, чтобы оспорить публичный показ казни, что способно отсрочить ее исполнение.

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