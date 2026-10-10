В ЮАР Департамент внутренних дел отозвал директиву о приёме заявлений на предоставление убежища на фоне беспорядков в Дурбане и Соуэто. Во время протестов 8 октября были сожжены в общей сложности 24 автомобиля. Также сообщалось о пострадавших, разграблении магазинов, принадлежащих иностранцам, и повреждении имущества.

Как сообщает Daily Maverick, 28 сентября ведомство издало директиву для исполнения июльского решения Конституционного суда ЮАР. Суд признал неконституционными и недействительными отдельные процессуальные ограничения Закона о беженцах, которые могли препятствовать подаче заявлений о предоставлении убежища и рассмотрению дел по существу.

Что предусматривала директива

Документ обязывал центры приёма беженцев принимать людей, которые лично заявляют о намерении обратиться за убежищем, и помогать им подавать заявления. Это касалось, в частности, лиц, въехавших в страну незаконно, пересёкших границу вне официального пункта пропуска, не имевших визы или не обратившихся в один из пяти центров в течение пяти дней.

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6 октября участники движения March and March сорвали подачу заявлений в центре приёма беженцев в Дурбане, где в очереди стояли сотни людей. 9 октября более 300 участников анти-иностранного протеста собрались возле Конституционного суда в районе Браамфонтейн в Йоханнесбурге. Там был сожжён автомобиль, а полиция применила резиновые пули для разгона толпы.

Позиция властей

Межминистерский комитет по вопросам миграции подчеркнул, что решение Конституционного суда не предоставляет автоматически статус беженца или право на постоянное проживание и не легализует незаконную миграцию. Каждый заявитель должен пройти формальную процедуру определения статуса беженца, в ходе которой его заявление будет рассмотрено по установленным критериям.

В Департаменте внутренних дел заявили, что центры приёма беженцев были переполнены уже через несколько дней после издания директивы, а сотрудники ведомства столкнулись с рисками для безопасности. После отзыва документа ведомство планирует разработать новый порядок исполнения решения Конституционного суда, пригодный для практического применения.

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