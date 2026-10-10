在德班和索韦托发生骚乱的背景下，南非内政部撤回了关于受理庇护申请的指令。10月8日的抗议活动中，共有24辆汽车被焚毁。另有报道称出现人员受伤、外国人经营的商店遭抢劫以及财产受损。

据Daily Maverick报道，该部门于9月28日发布指令，以执行南非宪法法院7月作出的裁决。法院认定《难民法》中某些程序性限制违宪且无效，因为这些限制可能妨碍提交庇护申请和对案件进行实质审理。

该指令规定了什么

该文件要求难民接待中心接收亲自表示有意申请庇护的人员，并协助他们提交申请。这尤其适用于非法入境、在非官方过境点越境、没有签证，或未在五天内前往五个中心之一的人员。

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10月6日，March and March运动的参与者扰乱了德班一处难民接待中心的申请提交工作，当时有数百人在排队。10月9日，300多名参加反外国人抗议活动的人聚集在约翰内斯堡布拉姆方丹地区宪法法院附近。当地一辆汽车被焚毁，警方使用橡皮子弹驱散人群。

当局立场

跨部门移民委员会强调，宪法法院的裁决不会自动赋予难民身份或永久居留权，也不会使非法移民合法化。每名申请人都必须经过正式的难民身份认定程序，其申请将根据既定标准进行审查。

内政部表示，在该指令发布几天后，难民接待中心就已人满为患，部门工作人员也面临安全风险。撤回该文件后，该部门计划制定一项新的程序，以实际可行的方式执行宪法法院的裁决。

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