南非宪法法院驳回了南非猎人和猎物保护协会的诉讼，该协会要求从该国生物多样性立法中删除动物福利条款。据《每日马弗里克报》报道，国家防止虐待动物协会理事会（NSPCA）和EMS Foundation为这些规定进行了辩护。

EMS Foundation表示，法院作出了一致裁决，并判令诉讼费用由该基金会获得。NSPCA指出，该裁决保留了在就野生动物的管理、保护和利用作出决定时考虑其福利的要求。

猎人质疑了什么

争议涉及2022年对《国家环境管理：生物多样性法》的修正案。这些修正案明确将动物福利的概念纳入环境保护立法。该法将其定义为有助于动物身体、生理和心理健康、生活质量以及在其环境中应对能力的各种情形和条件的总和。

猎人协会称，议会在通过这些修改前未能确保充分的公众参与，因为据称重大修正案是在利益相关方没有机会讨论的情况下提出的。该组织请求法院宣布争议条款违宪且无效，或暂停其效力以进行进一步讨论。

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该协会还表示，这一定义可能威胁可持续利用自然资源的做法，包括负责任的狩猎。它列举的可能后果包括：限制在同一保护区饲养捕食者及其猎物、使用杀虫剂防治蝗虫、为保护目的减少动物数量，以及对野生动物进行标记和追踪。

呼吁落实相关规定

EMS Foundation认为，保留这些条款为在人类活动对野生动物造成伤害之前评估其影响提供了依据。Wilderness Foundation Africa执行主任安德鲁·缪尔表示，该裁决确认了动物福利在南非生物多样性政策和立法中的合法性和重要性。

法院作出裁决后，EMS Foundation呼吁林业、渔业和环境部长紧急召集野生动物福利论坛。该基金会还主张通过法规、政策、许可程序和负责任的决策，进一步落实这些条款。

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