Trybunał Konstytucyjny RPA oddalił pozew Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Myśliwych i Ochrony Zwierzyny, które domagało się usunięcia przepisów o dobrostanie zwierząt z krajowego ustawodawstwa dotyczącego bioróżnorodności. Jak informuje Daily Maverick, w obronie tych przepisów wystąpiły Narodowa Rada Stowarzyszeń Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (NSPCA) oraz EMS Foundation.

Według oświadczenia EMS Foundation sąd wydał jednomyślne orzeczenie i zasądził koszty postępowania na rzecz fundacji. NSPCA wskazała, że werdykt utrzymuje wymóg uwzględniania dobrostanu dzikich zwierząt przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania nimi, ich ochrony i wykorzystania.

Co kwestionowali myśliwi

Spór dotyczył poprawek z 2022 roku do Krajowej ustawy o zarządzaniu środowiskiem i bioróżnorodnością. Wyraźnie włączyły one pojęcie dobrostanu zwierząt do ustawodawstwa ochrony środowiska. Ustawa definiuje go jako całokształt okoliczności i warunków sprzyjających fizycznemu, fizjologicznemu i psychicznemu zdrowiu zwierzęcia, jakości jego życia oraz jego zdolności do radzenia sobie w środowisku.

Stowarzyszenie myśliwych twierdziło, że parlament nie zapewnił wystarczającego udziału społeczeństwa przed przyjęciem zmian, ponieważ istotne poprawki miały rzekomo zostać wprowadzone bez możliwości omówienia ich przez zainteresowane strony. Organizacja zwróciła się o uznanie spornych przepisów za niekonstytucyjne i nieważne albo o zawieszenie ich obowiązywania w celu przeprowadzenia dodatkowej dyskusji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stowarzyszenie oświadczyło również, że definicja ta może zagrozić praktykom zrównoważonego korzystania z przyrody, w tym odpowiedzialnemu myślistwu. Wśród możliwych konsekwencji wymieniło ograniczenia w trzymaniu drapieżników i ich ofiar w tym samym rezerwacie, stosowaniu pestycydów przeciw szarańczy, zmniejszaniu populacji zwierząt w celach ochrony przyrody oraz znakowaniu i śledzeniu dzikich zwierząt.

Apel o wdrożenie przepisów

EMS Foundation uważa, że utrzymanie tych przepisów stwarza podstawy do oceny wpływu działalności człowieka na dziką przyrodę jeszcze przed wyrządzeniem zwierzętom szkody. Dyrektor wykonawczy Wilderness Foundation Africa Andrew Muir oświadczył, że decyzja potwierdziła legalność i znaczenie dobrostanu zwierząt w południowoafrykańskiej polityce i ustawodawstwie dotyczącym bioróżnorodności.

Po decyzji sądu EMS Foundation wezwała ministra leśnictwa, rybołówstwa i środowiska do pilnego zwołania Forum Dobrostanu Dzikiej Przyrody. Fundacja opowiada się również za dalszym wdrażaniem tych przepisów poprzez akty wykonawcze, politykę, procedury wydawania zezwoleń oraz odpowiedzialne podejmowanie decyzji.

Czytaj nas na