Конституционный суд ЮАР отклонил иск Южноафриканской ассоциации охотников и охраны дичи, которая требовала исключить положения о благополучии животных из законодательства страны о биоразнообразии. Как сообщает Daily Maverick, в защиту этих норм выступили Национальный совет обществ по предотвращению жестокого обращения с животными (NSPCA) и EMS Foundation.

Согласно заявлению EMS Foundation, суд принял единогласное решение и взыскал судебные издержки в пользу фонда. В NSPCA отметили, что вердикт сохраняет требование учитывать благополучие диких животных при принятии решений об управлении ими, их охране и использовании.

Что оспаривали охотники

Спор касался поправок 2022 года к Национальному закону об управлении окружающей средой и биоразнообразии. Они прямо включили понятие благополучия животных в природоохранное законодательство. Закон определяет его как совокупность обстоятельств и условий, способствующих физическому, физиологическому и психическому здоровью животного, качеству его жизни и его способности справляться в окружающей среде.

Ассоциация охотников утверждала, что парламент не обеспечил достаточного общественного участия перед принятием изменений, поскольку существенные поправки якобы были внесены без возможности для заинтересованных сторон их обсудить. Организация просила признать спорные нормы неконституционными и недействительными либо приостановить их действие для дополнительного обсуждения.

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Ассоциация также заявляла, что это определение может угрожать практике устойчивого использования природы, в том числе ответственному охотничьему промыслу. Среди возможных последствий она называла ограничения на содержание хищников и добычи в одном заповеднике, применение пестицидов против саранчи, сокращение численности животных в природоохранных целях, а также мечение и отслеживание диких животных.

Призыв к внедрению норм

EMS Foundation считает, что сохранение положений создает основания для оценки влияния человеческой деятельности на дикую природу еще до причинения вреда животным. Исполнительный директор Wilderness Foundation Africa Эндрю Мьюир заявил, что решение подтвердило легитимность и важность благополучия животных в политике и законодательстве ЮАР о биоразнообразии.

После решения суда EMS Foundation призвала министра лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды срочно созвать Форум по благополучию дикой природы. Фонд также выступает за дальнейшее внедрение этих положений через нормативные акты, политику, разрешительные процедуры и подотчетное принятие решений.

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