Пентагон анонсував трансляцію страти Нідала Хасана — The Guardian

Пентагон США підтвердив, що 3 грудня планує транслювати наживо страту Нідала Маліка Хасана, засудженого за вбивство 13 людей на військовій базі Форт-Гуд у штаті Техас у 2009 році. Вирок мають виконати через розстріл. Про це повідомляє The Guardian.

Вирок і рішення президента

За даними Пентагону, президент США Дональд Трамп схвалив страту за рекомендацією міністра оборони Піта Гегсета. Американське військове законодавство передбачає, що смертний вирок через розстріл потребує президентського схвалення.

Хасану, якому нині 56 років, військовий суд присяжних у 2013 році призначив смертну кару за 13 епізодів умисного вбивства та 32 епізоди замаху на умисне вбивство. 5 листопада 2009 року колишній армійський психіатр відкрив вогонь у медичному закладі на базі Форт-Гуд, де військові чекали на медичний огляд перед відправленням на службу. Під час затримання його поранив поліцейський; Хасан частково паралізований і пересувається у кріслі колісному.

Очікується, що це буде перша страта через розстріл, здійснена американськими військовими з 1945 року. Остання страта у військовій системі США відбулася 1961 року, коли Джона Беннета повісили.

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Критика трансляції

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що трансляція вбивства прирівнюватиметься до публічної страти та порушуватиме абсолютну заборону катувань. План також розкритикували американські політики, релігійні діячі та правозахисники.

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон назвала ідею варварською. Сенатор-демократ Кріс Мерфі охарактеризував публічні страти як середньовічні, а сенатор-республіканець Том Тілліс, який підтримує смертну кару для Хасана, заявив, що трансляція страти є вкрай огидною. Міністерка у справах рівності Великої Британії Бріджит Філліпсон сказала, що вважає цю концепцію доволі тривожною.

Експерти зазначили, що не знають прецедентів публічної телевізійної трансляції або стріму законної страти. У 2001 році родичам жертв дали змогу подивитися страту Тімоті Маквея через закриту телевізійну мережу, однак публічно її не транслювали. Фахівець із військового права Єльської школи права Юджин Файделл припустив, що Хасан може звернутися до суду, щоб оскаржити публічний показ страти, що здатне відтермінувати її виконання.

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