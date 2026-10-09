美国五角大楼证实，计划于12月3日直播尼达尔·马利克·哈桑的处决。哈桑因2009年在得克萨斯州胡德堡军事基地杀害13人而被定罪。判决将以行刑队枪决方式执行。《卫报》报道。

判决与总统决定

据五角大楼称，美国总统唐纳德·特朗普根据国防部长皮特·赫格塞思的建议批准了这次处决。美国军事法律规定，以行刑队枪决执行死刑需要获得总统批准。

现年56岁的哈桑于2013年被军事陪审团判处死刑，罪名包括13项蓄意谋杀和32项蓄意谋杀未遂。2009年11月5日，这名前陆军精神科医生在胡德堡基地的一处医疗设施开枪，当时军人正在等待部署前的体检。他在被捕过程中被一名警察击伤；哈桑部分瘫痪，使用轮椅行动。

预计这将是自1945年以来美国军方实施的首次行刑队枪决。美国军事系统上一次执行死刑是在1961年，当时约翰·贝内特被绞死。

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对直播的批评

联合国人权事务高级专员办事处表示，直播杀人将等同于公开处决，并违反绝对禁止酷刑的规定。该计划也受到美国政治人士、宗教人士和人权捍卫者的批评。

美国前国务卿希拉里·克林顿称这一想法野蛮。民主党参议员克里斯·墨菲将公开处决形容为中世纪式做法；支持对哈桑判处死刑的共和党参议员汤姆·蒂利斯则表示，直播处决极其令人厌恶。英国平等事务大臣布里奇特·菲利普森表示，她认为这一概念相当令人不安。

专家指出，他们不知道有任何合法处决被公开电视转播或直播的先例。2001年，受害者亲属获准通过封闭电视网络观看蒂莫西·麦克维的处决，但该处决并未公开播出。耶鲁法学院军事法专家尤金·菲德尔认为，哈桑可能会向法院申请挑战对处决的公开展示，这可能推迟执行。

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