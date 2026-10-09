Premier Holandii Rob Jetten oświadczył, że kraj podejmie wszelkie niezbędne działania, aby chronić Międzynarodowy Trybunał Karny przed sankcjami ogłoszonymi przez Stany Zjednoczone. Na wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącym Rady Europejskiej Antóniem Costą wyraził nadzieję, że wysiłki dyplomatyczne pozwolą zapobiec ich wprowadzeniu.

Jak informuje Anadolu Agency, Jetten nazwał ogłoszenie sankcji przykrą eskalacją. Jednocześnie z zadowoleniem przyjął kroki dyplomatyczne, dzięki którym ograniczenia nie wejdą w życie natychmiast. Jak powiedział, sześciomiesięczny okres umożliwi kontynuowanie rozmów z Waszyngtonem i innymi stronami w celu znalezienia rozwiązania oraz niedopuszczenia do wprowadzenia sankcji przed kwietniem przyszłego roku.

Wsparcie dla pracy trybunału

Szef holenderskiego rządu podkreślił znaczenie MTK dla międzynarodowego porządku prawnego i obiecał zapewnić mu możliwość dalszego działania mimo presji. Zapewnił również firmy dostarczające trybunałowi towary i usługi, że będą mogły kontynuować działalność co najmniej przez najbliższe sześć miesięcy.

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Jetten dodał, że państwa UE oraz partnerzy spoza Europy, w tym w Ameryce Północnej, Afryce, Azji i regionie Pacyfiku, w razie potrzeby przygotowują dodatkowe środki na przyszły rok.

Stanowisko Unii Europejskiej

António Costa potwierdził poparcie UE dla MTK, stwierdzając, że międzynarodowe wymiar sprawiedliwości jest niezbędny dla przestrzegania prawa międzynarodowego. Wyraził głęboki żal z powodu ogłoszonych amerykańskich sankcji i wezwał USA do wykorzystania kolejnych sześciu miesięcy na rozwiązanie sporu w drodze dialogu.

Odpowiadając na pytanie o możliwe zastosowanie unijnego statutu blokującego, Costa powiedział, że Unia Europejska podejmie odpowiednie środki, aby chronić trybunał, jego członków i pracowników. Mechanizm ten ma chronić firmy i obywateli UE przed wykonywaniem niektórych zagranicznych sankcji. Sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił sankcje wobec MTK i zagroził zakończeniem działalności trybunału, jeśli nie zaprzestanie on tego, co Rubio określił jako groźby.

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