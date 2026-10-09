荷兰首相罗布·耶滕表示，荷兰将采取一切必要措施，保护国际刑事法院免受美国已宣布制裁的影响。在与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔举行的联合新闻发布会上，他希望外交努力能够阻止这些制裁的实施。

据阿纳多卢通讯社报道，耶滕称宣布制裁是一次令人遗憾的升级。同时，他欢迎通过外交举措使限制措施不会立即生效。耶滕表示，这六个月的期限将使各方能够继续与华盛顿及其他方面讨论，以找到解决方案，并防止制裁在明年4月前实施。

支持法院工作

荷兰政府首脑强调国际刑事法院对国际法律秩序的重要性，并承诺确保其能够在压力下继续运作。他还向为该法院提供商品和服务的公司保证，至少在未来六个月内，它们能够继续开展业务。

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耶滕补充说，如有需要，欧盟国家以及欧洲以外的伙伴，包括北美、非洲、亚洲和太平洋地区的伙伴，正在为明年准备额外措施。

欧盟立场

安东尼奥·科斯塔确认欧盟对国际刑事法院的支持，并表示国际司法对于遵守国际法是必要的。他对美国已宣布的制裁深表遗憾，并呼吁美国利用未来六个月通过对话解决争端。

在回答有关是否可能动用欧盟阻断法令的问题时，科斯塔表示，欧盟将采取适当措施保护该法院、其成员和工作人员。这一机制旨在保护欧盟公司和公民免于遵守某些外国制裁。美国国务卿马尔科·鲁比奥宣布对国际刑事法院实施制裁，并威胁称，如果该法院不停止鲁比奥所称的威胁，将终止该法院的活动。

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