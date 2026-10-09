Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна примет все необходимые меры для защиты Международного уголовного суда от санкций, объявленных Соединенными Штатами. На совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой он выразил надежду, что дипломатические усилия позволят предотвратить их введение.

Как сообщает Anadolu Agency, Йеттен назвал объявление санкций досадной эскалацией. В то же время он приветствовал дипломатические шаги, благодаря которым ограничения не вступят в силу немедленно. По его словам, шестимесячный период позволит продолжить обсуждения с Вашингтоном и другими сторонами, чтобы найти решение и не допустить введения санкций до апреля следующего года.

Поддержка работы суда

Глава правительства Нидерландов подчеркнул важность МУС для международного правового порядка и пообещал обеспечить ему возможность продолжать работу, несмотря на давление. Он также заверил компании, поставляющие суду товары и услуги, что они смогут продолжать деятельность как минимум в течение ближайших шести месяцев.

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Йеттен добавил, что страны ЕС и партнеры за пределами Европы, в частности в Северной Америке, Африке, Азии и Тихоокеанском регионе, при необходимости готовят дополнительные меры на следующий год.

Позиция Европейского союза

Антониу Кошта подтвердил поддержку МУС со стороны ЕС, заявив, что международное правосудие необходимо для соблюдения международного права. Он выразил глубокое сожаление в связи с объявленными американскими санкциями и призвал США использовать следующие шесть месяцев для урегулирования спора путем диалога.

Отвечая на вопрос о возможном применении блокирующего статута ЕС, Кошта заявил, что Европейский союз примет надлежащие меры для защиты суда, его членов и сотрудников. Этот механизм призван защищать компании и граждан ЕС от исполнения отдельных иностранных санкций. Госсекретарь США Марко Рубио объявил о санкциях против МУС и пригрозил прекратить деятельность суда, если он не прекратит то, что Рубио охарактеризовал как угрозы.

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