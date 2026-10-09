W Polsce policja po atakach w szkołach sprawdziła 35 tys. placówek oświatowych w całym kraju i zatrzymała 59 osób. Według stanu na godz. 17:00 w piątek funkcjonariusze odnotowali 172 incydenty, informuje Interia.

Groźby w internecie i noże w szkołach

Wśród zatrzymanych są uczniowie podejrzewani o rozpowszechnianie w internecie nagrań wideo i wiadomości zawierających groźby. Co najmniej dwóch nastolatków zatrzymano po tym, jak przynieśli do szkół noże. Jednocześnie policja nie ma potwierdzenia, że planowali atak.

Funkcjonariusze prowadzą działania w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policja kontynuuje także prewencyjne patrole oraz całodobowe monitorowanie sieci pod kątem niepokojących treści, gróźb i wezwań do przemocy.

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Ataki w województwie mazowieckim

W szkole w Ostrołęce 19-letni Jakub Z., według wydania, dokonał ataku. Był uzbrojony w nóż i przyniósł do szkoły w plecaku materiały pirotechniczne. Rannych zostało dziewięć osób.

Następnego dnia w szkole w Leszczydole-Nowinach niedaleko Wyszkowa 15-letni nastolatek śmiertelnie ranił 37-letnią pracownicę szkoły. Kolejnemu atakowi, według Interii, służbom udało się zapobiec w Sierpcu.

Po tych wydarzeniach wśród uczniów i rodziców rozprzestrzeniały się pogłoski o rzekawym „krwawym piątku”, kiedy mogło dojść do eskalacji przemocy. Policja oświadczyła, że dotąd nie wykryła oznak istnienia internetowego challenge’u związanego z tymi wydarzeniami, i zaapelowała o zachowanie spokoju. Sytuację śledzi również Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

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