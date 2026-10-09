В Польше полиция после нападений в школах проверила 35 тысяч образовательных учреждений по всей стране и задержала 59 человек. По состоянию на 17:00 пятницы правоохранители зафиксировали 172 инцидента, сообщает Interia.

Угрозы в интернете и ножи в школах

Среди задержанных есть ученики, которых подозревают в распространении в интернете видео и сообщений с угрозами. По меньшей мере двух подростков задержали после того, как они принесли в школы ножи. В то же время у полиции нет подтверждений, что они планировали нападение.

Правоохранители проводят действия в связи с обоснованным подозрением в совершении правонарушения. Полиция также продолжает превентивное патрулирование и круглосуточный мониторинг сети на предмет тревожного контента, угроз и призывов к насилию.

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Нападения в Мазовецком воеводстве

В школе в Остроленке 19-летний Якуб З., по данным издания, совершил нападение. Он был вооружён ножом и принёс в школу в рюкзаке пиротехнические материалы. Ранения получили девять человек.

На следующий день в школе в Лещидолах-Новинах недалеко от Вышкува 15-летний подросток смертельно ранил 37-летнюю сотрудницу школы. Ещё одно нападение, по данным Interia, службам удалось предотвратить в Серпце.

После этих событий среди учеников и родителей распространялись слухи о якобы «кровавой пятнице», когда могла произойти эскалация насилия. Полиция заявила, что пока не выявила признаков существования связанного с этими событиями интернет-челленджа, и призвала сохранять спокойствие. Ситуацию также отслеживает Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью.

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