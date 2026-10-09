波兰校园袭击事件后59人被拘留——Interia

波兰警方在校园袭击事件后检查了全国3.5万所教育机构，并拘留了59人。截至周五17时，执法人员已记录172起事件，Interia报道。

网络威胁与校园中的刀具

被拘留者中包括涉嫌在互联网上传播含有威胁内容的视频和信息的学生。至少两名青少年在将刀具带到学校后被拘留。同时，警方没有证实他们计划发动袭击。

执法人员因有合理理由怀疑发生了违法行为而采取行动。警方还继续开展预防性巡逻，并全天候监控网络中的令人不安内容、威胁和暴力呼吁。

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马佐夫舍省的袭击事件

据该媒体报道，在奥斯特罗文卡的一所学校，19岁的雅库布·Z.实施了袭击。他携带一把刀，并在背包中将烟火材料带入学校。9人受伤。

次日，在维什库夫附近莱什奇多维-诺维内的一所学校，一名15岁少年致命刺伤一名37岁的学校女职员。据Interia报道，相关部门还在谢尔普茨成功阻止了另一起袭击。

这些事件后，学生和家长中流传着关于所谓“血腥星期五”的传言，称届时可能发生暴力升级。警方表示，目前尚未发现与这些事件有关的网络挑战存在的迹象，并呼吁保持冷静。中央网络犯罪打击局也在跟踪局势。

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