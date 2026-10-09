У Польщі після нападів у школах затримали 59 людей — Interia

У Польщі поліція після нападів у школах перевірила 35 тисяч освітніх закладів по всій країні та затримала 59 людей. Станом на 17:00 у п’ятницю правоохоронці зафіксували 172 інциденти, повідомляє Interia.

Погрози в інтернеті та ножі у школах

Серед затриманих є учні, яких підозрюють у поширенні в інтернеті відео та повідомлень із погрозами. Щонайменше двох підлітків затримали після того, як вони принесли до шкіл ножі. Водночас поліція не має підтверджень, що вони планували напад.

Правоохоронці проводять дії у зв’язку з обґрунтованою підозрою у вчиненні правопорушення. Поліція також продовжує превентивні патрулі та цілодобовий моніторинг мережі на предмет тривожного контенту, погроз і закликів до насильства.

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Напади в Мазовецькому воєводстві

У школі в Остроленці 19-річний Якуб З., за даними видання, здійснив напад. Він був озброєний ножем і приніс до школи в рюкзаку піротехнічні матеріали. Поранення дістали дев’ятеро людей.

Наступного дня в школі в Лещидолах-Новинах поблизу Вишкува 15-річний підліток смертельно поранив 37-річну працівницю школи. Ще одному нападу, за даними Interia, службам вдалося запобігти в Серпці.

Після цих подій серед учнів і батьків поширювалися чутки про нібито «криваву п’ятницю», коли могла статися ескалація насильства. Поліція заявила, що наразі не виявила ознак існування пов’язаного з цими подіями інтернет-челенджу, та закликала зберігати спокій. Ситуацію також відстежує Центральне бюро з боротьби з кіберзлочинністю.

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