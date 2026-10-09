W Turcji stały przedstawiciel Jemenu przy ONZ Abdullah Ali Fadhel al-Saadi wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko Huti. Oświadczył, że ugrupowanie nasila ataki, rekrutuje dzieci i powoduje przesiedlenia ludności cywilnej, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego i wolności żeglugi.

Jak informuje Anadolu Agency, dyplomata powołał się na dane rządu Jemenu, według których tylko we wrześniu zginęło ponad 100 dzieci. Oskarżył również Huti o kontynuowanie rekrutacji nieletnich i wysyłanie ich na pozycje na pierwszej linii.

Dane dotyczące przesiedleń ludności cywilnej

Według al-Saadiego ataki Huti w ostatnich tygodniach zmusiły tysiące Jemeńczyków do opuszczenia domów, a liczba osób wewnętrznie przesiedlonych przekroczyła 200 tysięcy. Niektóre rodziny, jak powiedział, były zmuszone przenosić się po raz trzeci lub czwarty.

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Kolejne około 3 tysiące osób, jak oświadczył przedstawiciel Jemenu, uciekło do Dżibuti i potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. Oskarżył także Huti o ataki na dzielnice mieszkalne, targowiska, szkoły, obozy dla osób przesiedlonych oraz inną infrastrukturę cywilną.

Wezwanie do praktycznych ograniczeń

Jemeński dyplomata wezwał Radę Bezpieczeństwa do przyjęcia jasnej decyzji, która pociągałaby Huti do odpowiedzialności za eskalację i zapewniała wykonanie obowiązujących rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Poprosił o wprowadzenie praktycznych środków ograniczających finansowanie ugrupowania, sieci przemytu oraz przekazywanie mu broni, technologii i wiedzy technicznej.

Al-Saadi wezwał również do międzynarodowych działań przeciwko tym, którzy wspierają Huti, osobno oskarżając Iran o takie wsparcie. Według niego przywrócenie kontroli instytucji państwowych nad terytorium Jemenu jest konieczne dla ochrony praw, wolności i godności obywateli oraz zapobieżenia przekształceniu się kraju w zagrożenie dla pokoju regionalnego i międzynarodowego.

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