Specjalny wysłannik ONZ ds. Jemenu Hans Grundberg powiedział Radzie Bezpieczeństwa, że kraj powrócił do wojny na pełną skalę: walki rozprzestrzeniły się na kilka frontów, a ataki Huti na Arabię Saudyjską mogą nasilić regionalną niestabilność. Informuje o tym The National.

Według Grundberga w ostatnich tygodniach Jemen ponownie pogrążył się w zakrojonym na szeroką skalę konflikcie zbrojnym. Wezwał strony konfrontacji do podjęcia negocjacji, podkreślając potrzebę poszukiwania strategii politycznych, aby wojna nie stała się trwałą rzeczywistością dla kraju.

Walki w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab

Wspierani przez Iran Huti wcześniej posunęli się w kierunku miasta Mocha i wybrzeża strategicznej cieśniny Bab al-Mandab. Jednocześnie uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu oświadczył, że w tym tygodniu odzyskał kontrolę nad pobliskimi terytoriami w wyniku kontrofensywy.

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Konflikt coraz bardziej rozprzestrzenia się na terytorium Arabii Saudyjskiej. Saudyjskie władze poinformowały, że w czwartkowych atakach zginęło trzech obywateli kraju, w tym pilot linii lotniczej. Chodziło o ataki na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie oraz saudyjski samolot. Huti przyznali się do ataku na lotnisko.

Przemieszczenia ludności i zagrożenia dla żeglugi

Grundberg potępił ataki Huti na cywilną i energetyczną infrastrukturę Arabii Saudyjskiej, w tym na międzynarodowe lotniska w Abha i im. Króla Chalida. Ostrzegł również, że groźby wobec statków handlowych powiązanych z Arabią Saudyjską na Morzu Czerwonym mogą zdestabilizować międzynarodową żeglugę i rynki energii.

Według danych ONZ od początku sierpnia w Jemenie ponad 200 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów — to najwyższy poziom nowych przemieszczeń ludności od czasu rozejmu w 2022 roku. Kolejne niemal 4 tys. osób przeprawiło się przez cieśninę Bab al-Mandab, szukając bezpieczeństwa w Dżibuti i Somalii.

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