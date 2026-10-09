联合国也门问题特使汉斯·格伦德贝里向安理会表示，也门已重回全面战争状态：战斗已蔓延至多个战线，胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击可能加剧地区不稳定。《The National》报道。

格伦德贝里表示，近几周来，也门再次陷入大规模武装冲突。他呼吁冲突各方转向谈判，并强调有必要寻求政治策略，以避免战争成为该国长期存在的现实。

曼德海峡附近的战斗

伊朗支持的胡塞武装此前向摩卡市及具有战略意义的曼德海峡沿岸推进。与此同时，也门获国际承认的政府表示，本周通过反攻重新控制了附近地区。

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冲突正日益蔓延至沙特阿拉伯境内。沙特当局称，周四的袭击造成3名本国公民死亡，其中包括一名航空公司飞行员。袭击目标包括位于利雅得的哈立德国王国际机场和一架沙特飞机。胡塞武装宣称对机场袭击负责。

人口流离失所与航运风险

格伦德贝里谴责胡塞武装袭击沙特阿拉伯的民用和能源基础设施，其中包括艾卜哈国际机场和哈立德国王国际机场。他还警告称，针对红海上与沙特阿拉伯有关联的商船的威胁，可能破坏国际航运和能源市场的稳定。

联合国数据显示，自8月初以来，也门已有超过20万人被迫离开家园——这是自2022年停火以来新增人口流离失所规模最高的一次。另有近4000人穿越曼德海峡，在吉布提和索马里寻求安全。

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