Специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил Совету Безопасности, что страна вернулась к полномасштабной войне: боевые действия распространились на несколько фронтов, а атаки хуситов на Саудовскую Аравию могут усилить региональную нестабильность. Об этом сообщает The National.

По словам Грундберга, в последние недели Йемен вновь погрузился в масштабный вооруженный конфликт. Он призвал стороны противостояния перейти к переговорам, подчеркнув необходимость искать политические стратегии, чтобы война не стала постоянной реальностью для страны.

Бои у Баб-эль-Мандебского пролива

Поддерживаемые Ираном хуситы ранее продвинулись в направлении города Моха и побережья стратегического Баб-эль-Мандебского пролива. В то же время международно признанное правительство Йемена заявило, что на этой неделе вернуло под контроль близлежащие территории в результате контрнаступления.

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Конфликт все больше распространяется на территорию Саудовской Аравии. Саудовские власти сообщили, что в результате атак в четверг погибли трое граждан страны, среди которых был пилот авиакомпании. Речь шла об атаках на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и саудовский самолет. Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на аэропорт.

Перемещение населения и риски для судоходства

Грундберг осудил атаки хуситов на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, в том числе на международные аэропорты Абха и имени короля Халида. Он также предупредил, что угрозы коммерческим судам, связанным с Саудовской Аравией, в Красном море могут дестабилизировать международное судоходство и энергетические рынки.

По данным ООН, с начала августа в Йемене более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома — это самый высокий показатель нового перемещения населения со времени перемирия 2022 года. Еще почти 4 тысячи человек пересекли Баб-эль-Мандебский пролив в поисках безопасности в Джибути и Сомали.

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