Эфиопские правительственные войска и союзные бойцы Сил мира Тыграя (TPF) расширили контроль на севере региона Тыграй и вошли в исторический эфиопский город Аксум. Это зафиксировала независимая мониторинговая организация Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), сообщает Anadolu Agency.

По данным ACLED, в окружающих горных районах оставались бойцы соперничающих тыграйских сил. Организация также сообщила об отходе эритрейских военных через пограничный пункт Заламбесса после продвижения эфиопских сил и их союзников к нескольким стратегическим населенным пунктам.

Заявления о потерях Эритреи

Представитель TPF Соломон Хайлемариам 15 октября заявил, что эритрейские войска понесли значительные потери в боях. Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель отверг эти утверждения, назвав их ложными. Независимо проверить масштабы заявленных потерь не удалось.

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Напряженность на границе

ACLED также зафиксировал во вторник движение эфиопских танков и тяжелого вооружения в направлении эритрейской границы. Это вызвало опасения по поводу возможного столкновения между двумя странами. Эритрея отвергла обвинения во вводе своих сил в Тыграй для поддержки вооруженных оппозиционных групп и обвинила Эфиопию в угрозе ее суверенитету.

В среду государственный секретарь США Марко Рубио обсудил напряженность с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и призвал к деэскалации. Согласно заявлению Госдепартамента США, Рубио подчеркнул, что регион не может допустить нового конфликта. Возобновление боевых действий ставит под угрозу Преторийское мирное соглашение 2022 года, завершившее двухлетнюю войну в Тыграе.

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