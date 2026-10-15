Etiopskie wojska rządowe i sprzymierzeni bojownicy Tigrajskich Sił Pokoju (TPF) rozszerzyli kontrolę na północy regionu Tigraj i wkroczyli do historycznego etiopskiego miasta Aksum. Odnotowała to niezależna organizacja monitorująca Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), informuje Anadolu Agency.

Według ACLED w okolicznych górskich rejonach pozostawali bojownicy rywalizujących sił tigrajskich. Organizacja poinformowała również o wycofaniu erytrejskich wojskowych przez przejście graniczne Zalambessa po tym, jak siły etiopskie i ich sojusznicy posunęli się w kierunku kilku strategicznych miejscowości.

Twierdzenia o stratach Erytrei

Rzecznik TPF Solomon Hailemariam oświadczył 15 października, że wojska erytrejskie poniosły znaczne straty w walkach. Minister informacji Erytrei Yemane Gebremeskel odrzucił te twierdzenia, nazywając je fałszywymi. Nie udało się niezależnie zweryfikować skali zgłoszonych strat.

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Napięcie na granicy

ACLED odnotował również we wtorek przemieszczanie etiopskich czołgów i ciężkiego uzbrojenia w kierunku granicy z Erytreą. Wywołało to obawy o możliwe starcie między oboma państwami. Erytrea zaprzeczyła oskarżeniom o wysłanie swoich sił do Tigraju w celu wsparcia zbrojnych grup opozycyjnych i oskarżyła Etiopię o zagrożenie dla jej suwerenności.

W środę sekretarz stanu USA Marco Rubio omówił napięcie z premierem Etiopii Abiyem Ahmedem i wezwał do deeskalacji. Według oświadczenia Departamentu Stanu USA Rubio podkreślił, że region nie może sobie pozwolić na kolejny konflikt. Wznowienie walk zagraża porozumieniu pokojowemu z Pretorii z 2022 roku, które zakończyło dwuletnią wojnę w Tigraju.

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