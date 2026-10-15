埃塞俄比亚政府军及其盟友提格雷和平部队（TPF）武装人员扩大了对提格雷地区北部的控制，并进入埃塞俄比亚历史名城阿克苏姆。独立监测机构武装冲突地点与事件数据项目（ACLED）记录了这一情况，据阿纳多卢通讯社报道。

ACLED称，敌对的提格雷武装人员仍留在周边山区。该组织还报告称，在埃塞俄比亚部队及其盟友向数个战略定居点推进后，厄立特里亚军人经由扎兰贝萨边境口岸撤离。

有关厄立特里亚损失的说法

TPF发言人所罗门·海莱马里亚姆10月15日表示，厄立特里亚军队在战斗中遭受重大损失。厄立特里亚新闻部长也门·格布雷梅斯克尔驳斥了这些说法，称其不实。所称损失的规模无法得到独立核实。

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边境紧张局势

ACLED还记录到，周二埃塞俄比亚坦克和重型武器向厄立特里亚边境移动。这引发了人们对两国可能发生冲突的担忧。厄立特里亚否认曾向提格雷派遣部队支持武装反对派组织的指控，并指责埃塞俄比亚威胁其主权。

周三，美国国务卿马尔科·鲁比奥与埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德讨论了紧张局势，并呼吁降级。据美国国务院声明，鲁比奥强调，该地区不能容许再发生一场冲突。战事重启将危及2022年签署的《比勒陀利亚和平协议》，该协议结束了提格雷持续两年的战争。

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