Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 na południu Panamy — Anadolu Agency

W piątek, 9 października, na południu Panamy doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,6. Jak podaje Anadolu Agency, Amerykańska Służba Geologiczna początkowo oceniła magnitudę trzęsienia na 8,0, ale później skorygowała ją do 7,6.

Parametry trzęsienia ziemi

Według Amerykańskiej Służby Geologicznej epicentrum trzęsienia znajdowało się 10 kilometrów, czyli 6,2 mili, na zachód-południowy zachód od Pitaloza Arriba. Trzęsienie wystąpiło na głębokości 10 kilometrów, co również stanowi 6,2 mili.

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Potencjalne zagrożenie tsunami

Amerykański System Ostrzegania przed Tsunami poinformował o potencjalnych zagrożeniach dla dziewięciu krajów. Na liście znalazły się Ekwador, Kolumbia, Nikaragua, Panama, Gwatemala, Meksyk, Peru, Salwador i Kostaryka.

W chwili publikacji nie było bezpośrednich doniesień o ofiarach ani znacznych zniszczeniach w wyniku trzęsienia ziemi.

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