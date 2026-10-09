На юге Панамы произошло землетрясение магнитудой 7,6 — Anadolu Agency
В пятницу, 9 октября, на юге Панамы произошло землетрясение магнитудой 7,6. Как сообщает Anadolu Agency, Геологическая служба США сначала оценила магнитуду землетрясения в 8,0, однако позже уточнила ее до 7,6.
Параметры землетрясения
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 10 километрах, или 6,2 мили, к западу-юго-западу от Питалоза-Арриба. Землетрясение произошло на глубине 10 километров, что также составляет 6,2 мили.
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Потенциальная угроза цунами
Система предупреждения о цунами США сообщила о потенциальных угрозах для девяти стран. В список вошли Эквадор, Колумбия, Никарагуа, Панама, Гватемала, Мексика, Перу, Сальвадор и Коста-Рика.
На момент публикации не поступало немедленных сообщений о жертвах или значительных разрушениях в результате землетрясения.