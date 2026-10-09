В Турции постоянный представитель Йемена при ООН Абдулла Али Фадхель ас-Саади призвал Совет Безопасности ООН принять решительные меры против хуситов. Он заявил, что группировка усиливает атаки, вербует детей и вызывает перемещение гражданского населения, создавая угрозу региональной безопасности и свободе судоходства.

Как сообщает Anadolu Agency, дипломат сослался на данные правительства Йемена, согласно которым только в сентябре погибли более 100 детей. Он также обвинил хуситов в продолжении вербовки несовершеннолетних и отправке их на передовые позиции.

Данные о перемещении гражданского населения

По словам ас-Саади, атаки хуситов в последние недели вынудили тысячи йеменцев покинуть свои дома, а число внутренне перемещённых лиц превысило 200 тысяч. Некоторые семьи, по его словам, были вынуждены переезжать в третий или четвёртый раз.

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Ещё примерно 3 тысячи человек, как заявил представитель Йемена, бежали в Джибути и нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Он также обвинил хуситов в нападениях на жилые районы, рынки, школы, лагеря для перемещённых лиц и другую гражданскую инфраструктуру.

Призыв к практическим ограничениям

Йеменский дипломат призвал Совбез принять чёткое решение, которое возлагало бы на хуситов ответственность за эскалацию и обеспечивало выполнение действующих резолюций Совета Безопасности. Он попросил ввести практические меры для ограничения финансирования группировки, сетей контрабанды и передачи ей оружия, технологий и технических знаний.

Ас-Саади также призвал к международным действиям против тех, кто поддерживает хуситов, отдельно обвинив Иран в такой поддержке. По его словам, восстановление контроля государственных институтов над территорией Йемена необходимо для защиты прав, свобод и достоинства граждан и предотвращения превращения страны в угрозу региональному и международному миру.

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