在土耳其，也门常驻联合国代表阿卜杜拉·阿里·法德尔·萨阿迪呼吁联合国安全理事会对胡塞武装采取果断措施。他表示，该组织正在加强袭击、招募儿童并导致平民流离失所，对地区安全和航行自由构成威胁。

据阿纳多卢通讯社报道，这名外交官援引也门政府数据称，仅9月份就有100多名儿童死亡。他还指责胡塞武装继续招募未成年人，并将他们派往前线阵地。

平民流离失所数据

萨阿迪表示，胡塞武装近几周的袭击迫使数千名也门人离开家园，境内流离失所者人数已超过20万。一些家庭据他说已被迫第三次或第四次搬迁。

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也门代表称，另有约3000人逃往吉布提，并需要紧急人道主义援助。他还指责胡塞武装袭击居民区、市场、学校、流离失所者营地及其他民用基础设施。

呼吁实施实际限制措施

这名也门外交官呼吁安理会通过一项明确决定，追究胡塞武装应对局势升级的责任，并确保落实安理会现有决议。他请求采取实际措施，限制该组织的资金来源、走私网络，以及向其转移武器、技术和技术知识。

萨阿迪还呼吁国际社会对支持胡塞武装者采取行动，并单独指责伊朗提供此类支持。他表示，恢复国家机构对也门领土的控制，对于保护公民的权利、自由和尊严，以及防止该国成为对地区和国际和平的威胁是必要的。

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