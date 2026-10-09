W Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych sekretarz generalny ONZ António Guterres potępił amerykańskie sankcje wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). W oświadczeniu rozpowszechnionym przez jego rzecznika Stéphane'a Dujarrica ostrzegł, że środki te mogą podważyć pracę trybunału i zadać poważny cios międzynarodowym wysiłkom na rzecz zapewnienia odpowiedzialności za ciężkie zbrodnie.

Cios dla międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości

W oświadczeniu stwierdzono, że decyzja o sankcjach jest poważnym ciosem dla wspólnych dążeń do międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Podkreślono w nim, że MTK jest jednym z kluczowych filarów tego systemu.

Pociąganie do odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe oraz zapewnienie sprawiedliwości ofiarom są, w ocenie sekretarza generalnego ONZ, ważnymi elementami globalnego zaangażowania na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, praw człowieka i podstawowych wolności.

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Obawy dotyczące pracy trybunału

Guterres jest głęboko zaniepokojony spodziewanym wpływem sankcji na MTK jako całość, w szczególności na jego zdolność do wykonywania mandatu. Potwierdził również poparcie dla niezależności trybunału i wezwał państwa do wypełniania ich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił sankcje w piątek, kilka godzin po przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla za 2026 rok byłej sędzi MTK i byłej wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Navi Pillay, poinformowała Anadolu Agency.

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