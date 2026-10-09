В Вашингтоне, США, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил санкции США против Международного уголовного суда (МУС). В заявлении, распространенном его пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком, он предупредил, что эти меры могут подорвать работу суда и нанести серьезный удар международным усилиям по обеспечению ответственности за тяжкие преступления.

Удар по международному правосудию

В заявлении отмечается, что решение о санкциях является серьезным ударом по общим стремлениям к международному уголовному правосудию. В нем подчеркивается, что МУС является одной из ключевых опор этой системы.

Привлечение к ответственности за международные преступления и обеспечение правосудия для потерпевших, по оценке генсека ООН, являются важными составляющими глобальной приверженности миру, безопасности, правам человека и основным свободам.

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Опасения относительно работы суда

Гутерриш глубоко обеспокоен ожидаемым влиянием санкций на МУС в целом, в частности на его способность выполнять свой мандат. Он также подтвердил поддержку независимости суда и призвал государства выполнять свои обязательства по международному праву.

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о санкциях в пятницу, через несколько часов после присуждения Нобелевской премии мира 2026 года бывшей судье МУС и бывшему Верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллэй, сообщает Anadolu Agency.

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